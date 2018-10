NORMA: Großer Erfolg auf der Expo Real 2018 (FOTO)

Nürnberg (ots) -Auf der 21. Internationalen Fachmesse für Immobilien undInvestitionen, die vom 08. bis 10. Oktober 2018 in München stattfand,war das gesamte NORMA Expansionsteam in Messehalle C 2 am Stand 132vertreten. Über 40 Expansionsleiterinnen und -leiter aus dem gesamtenBundesgebiet, Frankreich, Tschechien und Österreich waren vor Ort undkonnten über 500 interessante und erfolgversprechende Gespräche mitVertretern der Städte und Gemeinden, Wirtschaftsförderern,Investoren, Projektentwicklern und Bauunternehmen führen. Aufgrunddes vorhandenen großen Potenzials von NORMA, insbesondere auch inDeutschland, waren die Expansionsleiter gefragte Gesprächspartner beiden Experten.Dabei zielt der Expansionskurs neben der Erschließung neuerGebiete auch auf die objekt- und flächenbezogene Modernisierung desbestehenden Filialnetzes sowie der Verdichtung durch neue Standorte.Ergänzt wurden die Expansionsgespräche durch Verhandlungen zu neuenLogistikstandorten im In- und Ausland.Mit der nachhaltigen Bereitschaft nicht nur für Miete, sondernauch für den Kauf oder Erbpacht von Grundstücken und Immobilien zurVerfügung zu stehen, hat sich NORMA in der Immobilienbranche als eingefragter Gesprächspartner mit hoher Flexibilität auf der Expo Realpräsentiert.NORMA gehört seit über fünf Jahrzehnten zu den führenden deutschenDiscount-Unternehmen und setzt sein kontinuierliches Wachstumerfolgreich fort. In Deutschland sowie in den NachbarländernFrankreich, Tschechien und Österreich sind bereits über 1.450Filialen am Markt.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell