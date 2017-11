NORMA: Grillgenießer gewinnen tolle Fernreisen / Discounter aus Nürnberg bringt glückliche Kunden direkt zu Traumzielen (FOTO)

Nürnberg (ots) -Genießen, gewinnen und verreisen, mit dem Discounter NORMA geht's.Denn wer als NORMA-Kunde beim alljährlichen Grillgourmet-Gewinnspielteilnimmt, hat mit etwas Glück die Chance, eine von drei Traumreisenzu gewinnen - zu attraktiven Sonnenzielen in Europa und Übersee. Fürdie jetzt gezogenen Gewinner 2017 geht es zur Kreuzfahrt in dieKaribik, direkt ins thailändische Inselparadies Koh Samui sowie insimmer milde Klima von Gran Canaria - selbstverständlich nehmen dieglücklichen Gewinner Heike Seibold aus Schönaich, Renate Fiedler ausBergfelde und Werner Voit aus Amberg dabei auch ihre Wunschpartnerauf die jetzt bevorstehenden großen Urlaubsreisen mit...Mitzumachen ist bei diesem von Jahr zu Jahr beliebter werdendenNORMA-Gewinnspiel superleicht: Wer in den bundesweiten NORMA-Filialendie leckeren Fleischprodukte der NORMA-Marken "Gut Bartenhof" und"Gut Langenhof" für den Grill-Abend einkauft, ist bereits auf dembesten Weg. Denn: Nach dem Einkauf braucht man nur noch die auf denVerpackungen befindlichen Grillgourmet-Sammelpunkte ablösen, die injeder Grill-Saison auf den Gut Bartenhof-/Langenhof-Verpackungenaufgebracht sind. Danach alle Punkte auf die in den bundesweitaktiven NORMA-Discountern erhältliche Grillgourmet-Sammelkarte klebenund ab per Post an die NORMA-Zentrale nach Nürnberg...Nach Ablauf der Einsendefrist werden dort die Gewinner gezogen,wobei es auch in diesem Jahr nur Gewinner gibt. Das liegt ambesonderen Clou: Schon 20 Sammelpunkte reichen bei jedem Einsenderfür ein lesestarkes Grillbuch, mit 40 bzw. 70 Punkten kommt gleichder 15 bzw. 30 Euro wertvolle NORMA-Einkaufsgutschein ins Haus. Dochüber das meiste Glück können sich die Gewinner und Gewinnerinnen derdrei Traumreisen freuen, die man mit jeder dieser Punktezahlen undnatürlich mit der nötigen Hilfe der Glücksgöttin gewinnen kann: 15Tage Kreuzfahrt vom Mittelmeer bis in die Karibik für Heike Seiboldaus Schönaich und ihre Begleitung, inklusive An- und Abflug zumAusgangshafen und Vollpension auf dem Kreuzfahrtschiff. Genauso guthaben es Werner Voit aus Amberg (zwei Wochen nach Gran Canaria/inkl.Flüge, Hotelaufenthalt für zwei Personen im Doppelzimmer mitFrühstück) sowie Renate Fiedler aus Bergfelde (14 Tage auf KohSamui/inkl. Flüge, Hotelaufenthalt für zwei Personen im Doppelzimmermit Frühstück) getroffen. Der Discounter NORMA wünscht allenGewinnern viel Lesespaß bzw. einen prima Einkauf - und denHauptpreis-Gewinnern eine tolle Reise, die unvergesslich wird.NORMA ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechienmit über 1.450 stationären Discountern aktiv. Der Online-ShopNORMA24.de bietet viele attraktive Nonfood-Warenwelten und z.B. auchTop-Weine, Reisen oder die aktuellsten Produkte zurTelekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell