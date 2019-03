NORMA: Das Goldora-Ostersortiment mit dem Fairtrade-Kakao-Siegel sorgt für starke Nachfrage! / Nürnberger Discounter erhöht die Liefermenge (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kakao NYBOT Rolling":

Nürnberg (ots) -Das gibt ein Osterfest: Der erste Saisonhöhepunkt kommt näher undimmer mehr Kunden decken sich in über 1.300 deutschen NORMA-Filialenmit den lecker-süßen Spezialitäten der Eigenmarke Goldora ein. Um denNachschub für die begehrten Osterartikel sicherzustellen, haben diebeauftragten Produktionsbetriebe sogar Sonderschichten eingelegt. Fürdas große Kundeninteresse liegen wie immer bei NORMA gute Gründe vor:Fast alle Süßigkeiten aus dem Goldora-Osterangebot tragen dasFairtrade-Kakao-Programm-Siegel - und garantieren nachhaltigeGenussmomente zum typisch günstigen NORMA-Preis.Die NORMA-Zentrale in Nürnberg rechnet nach aktuellen Zahlen miteiner deutlichen Wachstumsrate beim süßen Ostersortiment. Von mehrals 40 Goldora-Artikeln mit dem Fairtrade-Kakao-Programm-Siegelhaben es die folgenden vier Osterartikel den NORMA-Kunden ganzbesonders angetan: Die Goldora Edel Nougat Eier in der 150Gramm-Packung (für nur 1,29 EUR), die Goldora Osterspezialitäten(sortiert in der 285 g-Packung für 1,99 EUR), die Goldora Likör-Eier(sortiert 150 g für 0,99 EUR) und das Goldora Marzipan-Ei (sortiert175 g für 0,99 EUR) verkaufen sich sehr stark. Die bestelltenKontraktmengen wurden deshalb von NORMA noch einmal deutlich erhöht.Die NORMA-Geschäftsleitung: "Wir freuen uns, wenn die Kunden mitunseren innovativen Artikeln und Produktideen auch bei ihrenOstereinkäufen rundum zufrieden sind."Die Begeisterung der Kunden zahlt sich für die zumeistkleinbäuerlichen Kakao-Anbaubetriebe in Afrika, Asien, Mittel- undSüdamerika sowie der Karibik aus. Mit dem vom Discounter aus Nürnbergschon lange geförderten fairen Handel erzielen diese Erzeugerauskömmliche Mindestpreise und werden mit zusätzlichenFairtrade-Prämien für zukunftssichernde Gemeinschaftsprojekteunterstützt. Die Fairtrade-Standards sorgen selbstverständlich auchfür Anbaumethoden, die nachhaltig und umweltverträglich sind.Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellsteProdukte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell