NORMA: Für höchste Fairness im Job ausgezeichnet / Unternehmen setzt sich als besonders begehrter Arbeitgeber im Einzelhandel durch (FOTO)

Nürnberg (ots) -Trotz des scharfen Wettbewerbs im deutschen Lebensmittelhandelwächst der Discounter NORMA jetzt schon seit acht Jahren in Folgeüberdurchschnittlich und bietet über 15.000 Mitarbeitern einenzukunftsfesten Job. Das ständig optimierte Vertriebsnetz mit über1.300 Filialen allein in Deutschland, das innovative Sortiment mitvielen preisgekrönten Bio-Produkten und der kundennahe Online-ShopNORMA24.de machen das Unternehmen zum erfolgreichen Arbeitgeber, derkaum Nachwuchssorgen kennt. Das unterstreichen die Magazine Focus undFocus Money, von denen NORMA das begehrte Siegel "Höchste Fairness imJob" erhielt.Nur Unternehmen mit zufriedenen und somit auch motiviertenMitarbeitern können im Wettbewerb erfolgreich bestehen. EinTop-Beispiel ist der Discounter NORMA, der auch im Urteil seinerBeschäftigten und von Job-Interessenten zu den begehrtestenArbeitgebern zählt. Nachdem die Magazine Focus und Focus Money undder renommierte Personaldiagnostiker Prof. Dr. Werner Sarges(Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg) rund 22 Millionen konkreteAussagen zu den Arbeitsbedingungen in den 10.000mittarbeiterstärksten deutschen Unternehmen ausgewertet haben, stichtNORMA als eine besonders beliebte Adresse hervor. Im jetztvorgelegten Studienergebnis kann sich der Discounter als einer derBranchensieger im Lebensmittel-Einzelhandel durchsetzen - und bekommtdas branchenübergreifend begehrte Siegel für "Höchste Fairness imJob" dafür.Im Rahmen der Studie wurden von Dezember 2016 bis Ende November2017 unter wissenschaftlicher Begleitung 22 Millionen Aussagen etwazur Fairness, zur Bezahlung, den Aufstiegschancen, dem Arbeitsklimaund der Unternehmenskultur gesammelt und ausgewertet. Dieuntersuchten Kommunikationskanäle waren die bekannten Online-Medien,namhafte Job-Portale und -Foren, Blogs, Communities oder sozialeMedien wie Facebook, Twitter & Co. Flankierend wurden außerdem dieAngaben aus einem unternehmensspezifischen Fragebogen berücksichtigt.Die Ergebnisse haben detailliert herausgefiltert, welcheArbeitsbedingungen in den einzelnen Unternehmen vorliegen - und mitwelchem persönlichen Urteil die Beschäftigten oder Interessenten dasArbeitsklima in den Unternehmen jeweils versehen.Bei diesem umfangreichen "Social Listening" gelingt es dembundesweiten Discounter NORMA, sich mit "Höchster Fairness im Job"als einer der besten Arbeitgeber im deutschenLebensmittel-Einzelhandel einzureihen. Ob in derUnternehmenszentrale, den regionalen Niederlassungen oder in den über1.300 deutschen NORMA-Filialen - die Arbeitsbedingungen werden vonden Mitarbeitern und potenziellen Job-Interessen als gut eingestuft.Aus Sicht der Beschäftigten und vieler Bewerber gilt das zugleich fürdie Chance sich individuell zu entfalten - und selbstverständlichauch für die aktive NORMA-Bereitschaft zu Inklusion und DiversityManagement."Die NORMA-Mitarbeiter sind die entscheidende Basis für unserendauerhaften Unternehmenserfolg. Die Tatsache, dass wir alskundennaher Discounter Jahr für Jahr stark wachsen, führen wir aufdie gemeinsam verfolgten Ziele zurück. Das Bekenntnis zu fairenArbeitsbedingungen haben wir in unseren Unternehmens-Leitlinien klarhinterlegt," heißt es aus dem Unternehmen zur jetzt erhaltenenAuszeichnung "Höchste Fairness im Job".Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produktezur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell