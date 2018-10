NORMA Frankreich: Grundsteinlegung für neue Landeszentrale, Niederlassung und Logistikzentrum / Handelsunternehmen aus Nürnberg modernisiert auch im Nachbarland (FOTO)

Nürnberg (ots) -Ab sofort startet der Bau der neuen Landeszentrale undNiederlassung NORMA FRANCE in Sarrebourg. Soeben wurde der Grundsteinfür den neuen Verwaltungsstandort mit angeschlossenem Logistikzentrumgelegt, dessen Fertigstellung für das Jahr 2019 festgelegt ist. Mitdem 25.000 Quadratmeter großen Gebäudekomplex, alles auf demaktuellsten Stand der Technik, wird der seit 1989 auch in Frankreichaktive deutsche Discounter noch leistungsstärker und setzt einZeichen für die Zukunft.Dieser Neubau löst die Zentrale und Niederlassung in Strasbourgab, die über 70 französische Filialen betreut. Der neue hochmoderneStandort in Sarrebourg ist für die Versorgung von mehr als 200NORMA-Filialen ausgelegt und zeigt mit dieser Größe die Zukunftsplänedes Discounters in Frankreich.Die Standortentscheidung für die neue Landeszentrale undNiederlassung hat viele Logistikvorteile. NORMA FRANCE mit Sitz inSarrebourg liegt im Gewerbegebiet "Porte des Voges" verkehrsgünstigan der vierspurigen Nationalstraße RN4. Durch die zentrale Lagemitten im französischen NORMA-Vertriebsnetz werden verkürzteFilial-Anfahrtswege und somit auch deutlich verringerte Emissionenerreicht. Im direkten Umfeld des von NORMA gekauften Areals mit derneu gebauten Landeszentrale und Niederlassung werden auch eineHotelanlage, ein Autohof sowie die brandneue NORMA-Filiale Sarrebourgentstehen.Der Discounter NORMA setzt bei jedem neuen Objekt - wie jetzt auchin Frankreich - nur modernste Technologien ein. So wird das 3.200 qmgroße Verwaltungsgebäude in Sarrebourg mit Wärmepumpe beheizt, alleGebäudeteile in Verwaltung, Logistikhalle (20.000 qmLagerfläche/2.000 qm für Nebenräume) und Kühlhaus (4.060 qm/davon1.120 qm für Tiefkühlung) sind über die gesetzlichen Vorgaben hinausgedämmt. Eine flächendeckende LED-Beleuchtung ist ebensoselbstverständlich wie die nach vorhandenem Tageslichtvolumengesteuerte Lagerbeleuchtung oder die topmoderne CO²-Anlage mitWärmerückgewinnung. Darüber hinaus werden von NORMA auf denAußenparkplätzen auch Ladesäulen für Elektrofahrzeuge zur Verfügunggestellt.Die NORMA-Filialen kommen auch bei den französischen Kunden mitihren qualitätsstarken, besonders günstigen Eigenmarken undabwechslungsreichen Aktionswochen seit nun fast 30 Jahrenhervorragend an. Genau wie in Deutschland ("Aus unseren Landen")gehört beispielsweise ein nachfragestarkes Konzept für regionalerzeugte Lebensmittel (SFR = "savoir faire de nos régions") zurerfolgreichen Sortimentsstrategie. Auch die im deutschen Marktbestens eingeführte NORMA-Biomarke "Bio Sonne" ist bei der Kundschaftvon NORMA FRANCE beliebt.Die jetzt neu errichtete Frankreich-Landeszentrale undNiederlassung ist ein weiterer wichtiger Baustein der internationalenNORMA-Expansion. Am neuen Standort in Sarrebourg werden künftig alleAktivitäten gesteuert. Der Discounter mit Hauptsitz in Nürnberg istauf europäischer Ebene darüber hinaus in Tschechien und Österreichvertreten - im deutschen Heimatmarkt wurden die Verwaltungs- undLogistikzentren in Dummerstorf (September 2018), Erfurt, Fürth,Magdeburg, Aichach, Rheinböllen und die Unternehmenszentrale in Fürthkomplett neugebaut.Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Onlineshop NORMA24.de finden Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z.B. auchTop-Weine, außerdem die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelleMobilfunkangebote.Presseanfragen/Belegexemplar:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell