NORMA-Eigenmarken: Sehr gut und gut von Öko-Test! / Spinat, Kartoffelsalat und Nasi Goreng mit bester Qualität für wenig Geld (FOTO)

Nürnberg (ots) -Die aktuelle Lebensmittel-Prüfung des Verbrauchermagazins Öko-Testzeigt einmal mehr deutlich, wie vorteilhaft und qualitätsbewusst manin den NORMA-Filialen einkaufen kann. Note 1 und somit "Sehr gut" fürden tiefgekühlten Rahmspinat der NORMA-Eigenmarke Ernte Krone, mit"Gut" werden der Kartoffelsalat mit Ei und Gurke (Excellent Buffet)und das Nasi Goreng (Tao Asia) aus dem vielfältigenNORMA-Eigenmarkenprogramm bewertet.Hohe Qualität gibt es in den NORMA-Filialen immer besonderspreisgünstig. Denn für den Einkauf dieser drei Produkte legen dieKunden nur 3,83 Euro auf den Kassentisch. So bieten dieNORMA-Filialen den Rahmspinat von Ernte Krone (mit Spinat aus denNiederlanden) in der 450 Gramm-Packung für lediglich 0,49 Euro an,während der Kartoffelsalat mit Ei und Gurke in der 1.000Gramm-Packung schon für 1,49 Euro gekauft werden kann. Über eingenauso gutes Preis-/Leistungsverhältnis verfügt der 750-Gramm-Beutelmit tiefgekühltem Nasi Goreng (Reis, viel Gemüse und Hähnchenbrust),den es überall bei NORMA für lediglich 1,85 Euro gibt.In allen NORMA-Filialen bekommt man schon seit über 50 Jahren mehrfür das Geld. Mit "Gut" gibt sich das Unternehmen aber nichtzufrieden, wie zum Beispiel das Bio-Basis-Müsli der bekanntenNORMA-Marke Bio Sonne zeigt. Vom Öko-Test-Labor (09/17) zunächst mit"Gut" bewertet, wurde sofort eine Nachbesserung durchgeführt. Miteinem Ergebnis, das jetzt nicht nur die vielen Genießer desNORMA-Müslis mehr als zufrieden macht: Öko-Test hat diesesNORMA-Produkt nun auch auf der allerhöchsten Stufe bewertet - nach"Gut" im ersten Testlauf bekommt das Bio-Basis-Müsli von Bio Sonne absofort mit "Sehr gut" die Top-Note ausgestellt.Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop https://www.norma24.de finden dieKunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikelnz. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oderaktuelle Produkte zur Telekommunikation.