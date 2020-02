NORMA: Eigenmarke BIO SONNE zur Green Brand Germany 2019/2020 auf der BIOFACH ausgezeichnet / Lebensmittel-Discounter leistet Beitrag zum Schutz von Umwelt, Natur und Klima (FOTO)

Nürnberg (ots) - NORMA gelingt mit BIO SONNE ein doppelter Erfolg! Dasunterstreichen zwei bedeutende Auszeichnungen, die jetzt an denLebensmittel-Discounter aus Nürnberg gehen. Die Eigenmarke BIO SONNE ist nunoffizielle "GREEN BRAND GERMANY 2019/2020"; also eine "grüne MarkeDeutschlands". Beim Green Brand-Gütesiegel handelt es sich um eine anerkannteUnionsgewährleistungsmarke, die unter dem Schutz der Europäischen Union steht.Durch das Gütesiegel wird sichergestellt, dass BIO SONNE einen aktiven Beitragzum Schutz der Umwelt, der Natur und des Klimas leistet - und die verlieheneAuszeichnung zur GREEN BRAND GERMANY einem strengen und unabhängigenPrüfungsverfahren unterliegt. Exklusiv in den über 1.300 bundesweitenNORMA-Filialen stehen bereits über 200 rein biologisch erzeugte Lebensmittel vonBIO SONNE für die Kunden bereit.Weltleitmesse BIOFACH: Neben der Auszeichnung zur GREEN BRAND GERMANY ist NORMAmit 275 DLG-Medaillen zum elften Mal Bio-Gesamtsieger!Praktisch die gesamte Produktrange von BIO SONNE hat jetzt auch auf der BIOFACH2020 für Furore gesorgt. Wie erwartet setzte sich NORMA mit dieser Eigenmarkeerneut als BIO-Gesamtsieger beim Qualitätstest der DeutschenLandwirtschafts-Gesellschaft (DLG) durch. Vom Lebensmittel-Discounter ausNürnberg wurde auf der Weltleitmesse für biologisch erzeugte Waren ein neuesRekordergebnis erzielt: Jetzt schon 275 DLG-Medaillen in den EdelmetallfarbenGold, Silber und Bronze gehen 2020 an NORMA und unterstreichen deutlich... gehtes um die Qualität von Bio-Lebensmitteln, kommt am Handelsunternehmen ausNürnberg keiner vorbei.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. ImOnline-Shop https://www.norma24.de finden die Kunden neben attraktivenNonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, diegünstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellste Produkte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62097/4519825OTS: NORMAOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell