NORMA: Discounter aus Nürnberg ist nun mit sechs starken Obst & Gemüse-Marken am Start! / Discounter baut gesundes O & G-Markenprogramm immer weiter aus (FOTO)

Nürnberg (ots) -Exklusive Eigenmarken zu günstigen Preisen - bei NORMA gilt dasauch für das Obst & Gemüse-Sortiment. Jetzt hat der Discounter ausNürnberg diese Frischeauswahl noch erweitert und das O &G-Markenprogramm auf sechs attraktive Beine gestellt: Für dengesunden Vitaminkick sorgen die NORMA-Marken River Valley Fresh undRiver Valley Premium (Obst) sowie Erntekrone Fresh und ErntekronePremium (Gemüse), bei losen Obst- und Gemüse-Angeboten greifen dieKunden unter dem Markennamen Ernteschatz zu. Ab sofort kommt noch derMarken-Newcomer "my smile" dazu, mit vorteilhaften Großpackungen auskontrolliert-nachhaltigem Anbau, die es zu Dauerniedrigpreisen gibt.Von der Ananas bis zur Zucchini, von Bananen bis zum aktuellbesonders gefragten Spargel-Angebot: Die bundesweiten NORMA-Filialenbieten ihren Kunden alles, was es zur frischen und kerngesundenErnährung braucht. Die pünktlichen Beschaffungswege sind vomregionalen Bauernhof gleich um die Ecke bis zum Import von exotischeÜbersee-Früchten weltweit organisiert. Im Resultat können die Kundenjederzeit auch bei Obst & Gemüse auf die bewährte NORMA-Qualitätvertrauen, die es immer zum günstigsten Tagespreis gibt.Aromavielfalt, leuchtende Farben, vitamin- und mineralstoffreicheInhaltsstoffe - es ist nun mal kein Zufall, warum von allenErnährungsexperten zum Genuss - am besten mehrmals täglich - von Obst& Gemüse geraten wird. So kommt es jetzt gelegen, dass NORMA zu denzuvor bereits fünf genannten O & G-Marken-Angeboten ein zusätzlichesVorteilsangebot in die Filialen bringt: my smile lautet vielsagendder neue Markenname, den sich jeder qualitäts- und preisbewusste O &G-Liebhaber für seine Einkaufsliste jetzt merken muss. Es handeltsich dabei um attraktive Großpackungen wie zum Beispiel die my smileKarotten im 2 kg-Beutel aus kontrolliertem und nachhaltigem Anbau,die es exklusiv bei NORMA zum dauerhaften Niedrigpreis gibt.Und das Beste daran: Direkt zur Woche 21 (Verkaufsstart am 22.Mai) bietet NORMA allen Kunden bereits 14 Artikel in den sechs neuenMarken zur Auswahl an.Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop https://www.norma24.de finden dieKunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikelnz. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oderaktuelle Produkte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell