NORMA: Dezember-Preissenkung zum Start in die Adventszeit! / Nürnberger Discounter reduziert die Preise für Säfte, Honig und noch viel mehr (FOTO)

Nürnberg (ots) -Die NORMA-Kunden haben im Jahr 2018 bereits von vielen großenPreissenkungsaktionen profitiert, nun gleich nach dem erstenAdvent-Wochenende bringt der Discounter NORMA die nächstePreissenkung an den Start. Neben leckeren Säften und gesundem Honigsind ab sofort noch weitere nachfragestarke Lebensmittel spürbar imPreis reduziert: So kostet beispielsweise der SommerlandBlüten-/Waldhonig im 500g-Spender jetzt nur noch 2,99 EUR (reduziertvon 3,29 EUR) und auch mit dem neuen Preis von lediglich 0,79 EUR(gesenkt von 0,99 EUR) für Trimm Apfelsaft naturtrüb in der1l-Packung bekommen die Kunden einen großen Sparvorteil beschert. VomWeihnachtsgeld bleibt außerdem mehr übrig, wenn man auch denaktuellen Tiefpreis für Surf Apfelschorle 6x0,5l nutzt. Statt wiebisher nur 1,65 EUR sind jetzt sogar nur noch 1,39 EUR zu bezahlen,wie immer und zu jeder Jahreszeit bieten die bundesweitenNORMA-Filialen einfach mehr fürs Geld.DIE NEUEN DEZEMBER-PREISSENKUNGEN IN ALLEN NORMA-FILIALEN IMÜBERBLICK:Sommerland, Blüten-/Waldhonig, 500gJetzt: 2,99 EURZuvor: 3,29 EURSommerland, Blütenhonig flüssig, 500gJetzt: 2,49 EURZuvor: 2,79 EURSommerland, Blütenhonig cremig, 500gJetzt: 2,29 EURZuvor: 2,49 EURSurf, Apfelschorle, 6x0,5lJetzt: 1,39 EURZuvor: 1,65 EURSurf, Apfelschorle, 1,5lJetzt: 0,59 EURZuvor: 0,75 EURTrimm, Milde Säfte, 6x0,33lJetzt: 1,99 EURZuvor: 2,19 EURTrimm, Apfelsaft naturtrüb, 1lJetzt: 0,79 EURZuvor: 0,99 EURTrimm, Apfelsaft / Apfelsaft klar, 1lJetzt: 0,59 EURZuvor: 0,79 EURMutters Beste, Gabelspaghetti & Wickli, 500gJetzt: 0,59 EURZuvor: 0,69 EURBio Sonne, Bio Crunchy Müsli, 325-500gJetzt: 2,45 EURZuvor: 2,59 EURBio Sonne, Bio Müsli, 325-750gJetzt: 2,45 EURZuvor: 2,59 EURArdilla, Kalifornische Walnusskerne, 200gJetzt: 2,29 EURZuvor: 2,49 EURMeandros, Naturjoghurt DLG Gold 2018, 600gJetzt: 1,39 EURZuvor: 1,49 EURMeandros, Fruchtjoghurt DLG Gold 2018, 600gJetzt: 1,39 EURZuvor: 1,49 EURDer expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produktezur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell