NORMA: Deutsche Markenbutter ab sofort im Preis gesenkt! / Ab heute wird beim Lebensmittel-Discounter aus Nürnberg noch mehr gespart (FOTO)

Nürnberg (ots) - Drei wichtige Produkte für jeden Haushalt sind ab heute inallen NORMA-Filialen deutlich im Preis reduziert: Die Deutsche Markenbutter vonLANDFEIN (250 Gramm) kaufen die Kunden beim Lebensmittel-Discounter aus Nürnbergjetzt für nur noch 1,35 Euro ein. Gesenkt von 1,39 Euro auf ebenfalls nur noch1,35 Euro sind auch die Verkaufspreise für die Süßrahmbutter (250 g) und "DieStreichbare" (250 g) von LANDFEIN.Auch diese neue Preissenkung bestätigt: Beim Lebensmittel-Discounter NORMA gibtes auf jeden Fall mehr fürs Geld.Die aktuelle Februar-Preissenkung bei NORMA im Überblick (weitere regionalePreissenkungen nach Verfügbarkeit):LANDFEIN, DEUTSCHE MARKENBUTTER, 250 g-PackungAb sofort: 1,35 EURZuvor: 1,39 EURLANDFEIN, SÜSSRAHMBUTTER, 250 g-PackungAb sofort: 1,35 EURZuvor: 1,39 EURLANDFEIN, DIE STREICHBARE, 250 g-PackungAb sofort: 1,35 EURZuvor: 1,39 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. ImOnline-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenweltenmit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- undFernreisen oder aktuellste Produkte zur Telekommunikation.