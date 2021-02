NORMA: Bereits zum vierten Mal in 2021 werden die Preise reduziert - Kunden sparen bis zu 12 Prozent beim Einkauf / Weiter geht´s mit Preissenkungen im Februar beim Lebensmitteldiscounter aus Nürnberg

Nürnberg (ots) - NORMA-Kunden werden im Februar ihren Augen kaum trauen. Schon wieder reduziert der Lebensmitteldiscounter die Preise. Zum vierten Mal innerhalb weniger Wochen werden zahlreiche Produkte gleichzeitig heruntergesetzt. Und erneut sind unterschiedliche Teile des Sortiments betroffen. Die Kunden sparen beim Einkauf von Olivenöl, Brot, Fetakäse und tiefgefrorenen Meeresfrüchten bis zu 12 Prozent.Die aktuellen Februar-Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):GOLDBLUME, Körnerbrot pur mit Hafer, 400 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,89 EURAERZENER, Das Pure, 400 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,89 EURMEANDROS, Feta / nimm's Leicht Schafskäse, 150 / 200 gBislang: 1,59 EURJetzt: 1,39 EURVILLA GUSTO, Pesto versch. Sorten, 190 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,89 EURBELLUCCINO, Olivenöl, 750 mlBislang: 3,59 EURJetzt: 3,39 EURFJORDKRONE, Riesengarnelen Natur / Provencale, 250 gBislang: 3,99 EURJetzt: 3,69 EURFJORDKRONE, Norwegisches Lachsfilet 2 x 125 gBislang: 4,29 EURJetzt: 3,99 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell