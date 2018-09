NORMA: Begehrter Ansprechpartner auf der Expo Real / Discounter aus Nürnberg mit starker Präsenz auf der Leitmesse für Immobilien (FOTO)

Nürnberg (ots) -Die Halle C 2 mit Stand 132 wird auf der Expo Real 2018 zumTreffpunkt der Immobilienkompetenz: Projekt- und Stadtentwickler,Investoren, Grundstückseigentümer und kommunale Entscheider werdenhier von dem gesamten NORMA-Expansionsteam zu Fachgesprächenerwartet, in denen es um die verlässliche Zusammenarbeit mit demexpansiven Discounter aus Nürnberg geht. Das konzernfreie Unternehmengehört seit über fünf Jahrzehnten zu den begehrten Ansprechpartnernin der Immobilienbranche.Auch auf der Expo Real vom 08.-10. Oktober in München wird dieinnovative Weiterentwicklung des NORMA-Immobilienportfolios für neueAnknüpfungspunkte sorgen, wobei NORMA branchenweit den Ruf alskompetenter und entscheidungsschneller Immobilienpartner genießt.Vom Unternehmen werden facettenreiche Immobilienprojekteverwirklicht, zu denen etwa die vielfach beachtete Kindertagesstättedirekt oberhalb eines modernen NORMA-Marktes im Nürnberger OrtsteilGostenhof gehört. Die Potenziale sind groß: Vom einfachenLiegenschafts-Umbau bis zur kompletten Standort-Revitalisierung, vomflankierenden Wohnungsbau bis zur Kindertagesstätte sind vieleinteressante Immobilienvarianten möglich - für jedes Areal, egal obin Miete, zum Kauf oder in Erbpacht. In diesem Zusammenhang kann dasNORMA-Management selbstverständlich auch immer für alle Fragen rundum die Finanzierung zur Verfügung stehen.Auf dieser Grundlage freut sich das Unternehmen auf die Expo Realin München - mit NORMA in Halle C 2 am Stand 132.Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits über1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kundenneben vielen attraktiven Nonfood-Warenwelten mit 20.000 Artikeln z.B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder dieaktuellsten Produkte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell