NORMA: Bargeldauszahlung schon ab 10 Euro Einkaufswert! / Zeit und Geld sparen leicht gemacht! (FOTO)

Nürnberg (ots) -Wer kennt das nicht - kein Geldautomat in der Nähe? Mit NORMA keinProblem, denn der Bargeld-Service wird jetzt noch praktischer: Ab dem1. November 2018 können die Kunden in allen NORMA-Filialen schon abeinem Einkauf von 10 Euro bequem und sicher Bargeld abheben - jedergewünschte Betrag bis 200 Euro wird im Handumdrehen ausgezahlt undist völlig gebührenfrei.NORMA unterstreicht damit seine ausgeprägte Kundenorientierung,denn Kunden können ihren sowieso preisgünstigen Einkauf jetzt einfachund zeitsparend mit dem Bargeld-Abheben kombinieren. Die oft lästigeSuche nach der nächsten Bank oder einem Bankomaten wird überflüssig -und bei jedem Einkauf der vielen NORMA-Qualitätsprodukte zuDauerniedrigpreisen sparen die Kunden sowieso.Wie's geht? Einfach den Einkauf im Wert von mindestens 10 Euro ander NORMA-Kasse mit der EC-/Giro-Karte bezahlen und den gewünschtenBetrag mitteilen, der bar ausgezahlt werden soll.Von den NORMA-Filialen wird dieser Service kostenlos abgewickelt,während von so manchem Bankinstitut der Bargeldbezug mit Kostenberechnet wird. Nicht umsonst heißt der bekannte Slogan deserfolgreichen Discounters aus Nürnberg schon seit über fünfJahrzehnten "Mehr fürs Geld".Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produktezur Telekommunikation.