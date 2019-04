NORMA: Auszubildende in Dettingen schenken den Bienen eine bunte Blumenwiese / Erste Niederlassung wandelt ungenutzte Freifläche in Lebensraum um (FOTO)

Nürnberg (ots) -NORMA setzt ein neues Zeichen für Artenvielfalt und Umweltschutz:Zum Schutz bedrohter Bienen wurde jetzt ein 1.600 Quadratmeter großesAreal vor der Niederlassung Dettingen in eine bunte Blühwieseumgewandelt - weitere Niederlassungen des bundesweiten Discounterssollen folgen und entsprechende Flächen zur Verfügung stellen. DieNORMA-Geschäftsleitung: "Gut 75 Prozent aller Nahrungsmittel sindohne die Bienen undenkbar - als verantwortungsbewussterLebensmittel-Discounter wollen wir künftig noch mehr Flächen zumSchutz der Bienenvölker einrichten."Weltweit ist der Lebensraum der Bienen durch zu intensiveLandwirtschaft oder Monokulturen bedroht. Doch fast alle Kultur- undWildpflanzen sind auf die Bestäubung durch Bienen und andereInsektenarten angewiesen, was bedeutet, dass es ohne diesen Vorgangpraktisch kein Obst & Gemüse oder auch kein Fleisch (undenkbar ohnedie notwendigen Futterpflanzen) mehr gibt.In Bayern wurde durch ein Volksbegehren "Artenvielfalt - Rettetdie Bienen" eine historische Chance für die Rettung der Bienen unddie Artenvielfalt der Natur eröffnet. So beteiligten sich bayernweitfast 1,75 Millionen Personen an dem Volksbegehren. Bessere Umwelt-und Naturschutzgesetze sollen das dramatische Bienensterben und denArtenschwund stoppen. NORMA möchte auch einen positiven Beitrag fürdie Natur leisten. Mit Hilfe von Azubi-Projekten sollen neueLebensräume für Pflanzen und Tiere ermöglicht werden, um damit dernegativen Entwicklung ein Stück entgegen zu wirken.Der Startschuss fiel Anfang der Woche in der NORMA NiederlassungDettingen.15 Auszubildende bewaffnet mit Gartenrechen und randgefülltenBienensaatgut-Eimern bearbeiteten eine circa 1.600 qm großeFreifläche direkt an der Niederlassung Dettingen. Mit fachmännischerUnterstützung durch einen regionalen Garten- und Landschaftsbauersäten die Azubis eine farbenfrohe Blumenwiese. Als besonderesHighlight wurde zusätzlich ein NORMA Schriftzug mittig der Flächeabgesteckt und mit Gras-Samen bepflanzt. In ein paar Wochen wird manaus der Vogelperspektive nicht nur wunderschöne Margeriten,Glockenblumen, Rotklee, etc. erblicken, sondern auch den Firmennamen"NORMA" aus frischem grünen Gras erkennen.Weitere Projekte sind in der Planung, sodass in naher Zukunftdeutschlandweit neue Lebensräume für Bienen und Insekten bei NORMAentstehen.Die NORMA-Geschäftsleitung: "Der engagierte Vorschlag unsererAzubis, die Freifläche vor der Niederlassungs-Einfahrt in eineartenreiche Blumenwiese umzuwandeln, hat uns sofort begeistert undwurde von uns gerne umgesetzt."Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellsteProdukte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell