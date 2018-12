NORMA24 nimmt das Weingut Wurm ins Sortiment auf (FOTO)

Nürnberg (ots) -Der Rheingau ist für seine Weine auf Weltniveau bekannt und nunauch im Onlineshop von NORMA vertreten. Die edlen Tropfen desWeinguts Wurm aus Lorch am Rhein gibt es ab sofort bei NORMA24. EinWeiß- und ein Spätburgunder, ein Riesling sowie ein "FUSION" - eineCuvée aus Spätburgunder und Cabernet - bilden das Sortiment.Preislich liegen die Weine zwischen 7,90 Euro und 12,50 Euro.In einem exklusiven Probierpaket bietet NORMA24 zweiWeißburgunder, zwei Riesling und jeweils eine Flasche desSpätburgunders und des "FUSION" an. Statt 56,80 Euro zahlenOnline-Kunden nur 46 Euro für die sechs Flaschen und sparen damit 19Prozent.Bestes aus zwei Welten: Das Weingut WurmZwischen dem Rheingau und Seoul liegen geografisch rund 8.500Kilometer und kulturell ganze Welten. Dennoch hat es sich Chef-WinzerRobert Wurm als Ziel gesetzt, koreanische Tugenden zum Kern seinerArbeit auf dem Weingut zu machen. Demut, Bescheidenheit und Respektsind Werte, nach denen er auch bei der Weinbereitung lebt. Gelernthat er sie während seiner Zeit als Schüler eines Kendomeisters inSeoul.Den Sport Kendo, die moderne Variante des klassischenSchwertkampfs, betreibt Wurm bereits seit seiner Jugend und gehörtmittlerweile zur Kendo-Elite Europas. "Ich bin Träger des 6. Dans,ein Erfolg, der Geduld, Präzision und Hingabe erfordert. Genauso wieein guter Wein", erläutert Robert Wurm.Bevor der Wein-Experte seinen Weg zurück nach Lorch fand,arbeitete er im Top-Management verschiedener Konzerne und bereistedie Welt. Für den Ingenieur bedeutete ein Glas Rheingauer Rieslingdabei immer ein Stück Heimat. Die flüssige Lebensfreude genoss ersogar in Südkorea, wo er insgesamt drei Jahre lang lebte.Internationale Einflüsse im malerischen Weinstädtchen LorchIm Jahr 2014 traf Robert Wurm die Entscheidung, Reisen gegenReben, Schalterhallen gegen Schieferböden und Hotelzimmer gegenHanglagen einzutauschen. Seither reifen seine Trauben in denSteillagen des Welterbes Mittelrheintal.Der dunkle Schieferboden speichert Wärme besonders gut und sorgtdamit für eine perfekte Ausreifung der Trauben. Dank konsequenterErtragsreduzierung wachsen extraktreiche Früchte mit hohemMostgewicht heran. "In Lorch entstehen Rieslinge von Weltruf", weißRobert Wurm und fügt hinzu: "Das Leben als Landwirt ist hart aberunglaublich erfüllend. Auch wenn ich zehn Stunden und mehr in meinenSteillagen verbringe, gehe ich mit einem Lächeln im Gesicht nachHause."Die Angebote finden Sie unter: https://www.norma24.de/weineDie Weine im Überblick- Lorcher Weißburgunder QbA, trocken, 2017Dieser authentische Lorcher Weißburgunder kommt so in das Glas,wie die Natur ihn wachsen ließ. Sie hat ihm ein feines, elegantesBouquet mit Noten von Zitrus, Pfirsich und grüner Haselnuss mit aufden Weg gegeben. Im Geschmack findet man neben der reichen, elegantenFrucht auch eine sehr feine, animierende Mineralität.Einzelpreis: 7,90 EUR- Lorcher Riesling QbA, trocken, 2016In der Nase Grapefruit und Zitronenmelisse, am Gaumen viel Frucht:grüner Apfel, Banane und Litschi. Elegante Säure - ein sehrnuancenreicher Wein mit einem recht langen Abgang. Trinkfreude purfür Rieslingfreunde die Mineralität lieben. Dreierlei prämiert mit 85Punkten Gault&Millau, 82 Punkten Eichelmann und 84 Punkten Vinum.Einzelpreis: 9,00 EUR- Lorcher Spätburgunder QbA, trocken, 2015Dieser Lorcher Spätburgunder präsentiert eine herrlicheSortencharakteristik mit Fülle und Nachklang. Geschmacklich kommenAromen von Süßkirsche und schwarzer Johannisbeere sowie feineVanillenoten zum Vorschein. Das Geschmackserlebnis ist geprägt vonseiner feinen mineralischen Struktur und Fülle. Prämiert mit 86Punkten Vinum und 84 Punkten Eichelmann.Einzelpreis: 10,50 EUR- Lorcher FUSION QbA, trocken, 2015FUSION stellt die Vereinigung der Eleganz des Spätburgunders mitder Kraft des Cabernet Sauvignon dar. Das Bouquet mit seinen Notenvon Pflaumen, Cassis, Mokka und Karamell ist keineswegs schwer unddominant, sondern finessenreich und raffiniert. Das gilt auch für denGeschmack: Weich, geschmeidig und dabei dicht, intensiv und lang.Prämiert mit 85 Punkten Gault&Millau, 85 Punkten Eichelmann und 84Punkten Vinum.Einzelpreis: 12,50 EURPressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell