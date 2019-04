Nürnberg (ots) -Und der Gewinner ist: NORMA! Kein anderer Universalanbieter imInternet ist benutzerfreundlicher als NORMA24.de, wie jetzt eineUntersuchung des Computermagazins CHIP zeigt. Zusammen mit demMarktanalyse-Spezialisten Globis Consulting nahm die Fachzeitschriftüber 10.000 Webshops unter die Lupe und legte nun das Urteil vor. DasErgebnis: Platz 1 für die größte Nutzerfreundlichkeit geht anNORMA24.de - auch im Gesamtranking der Universalanbieter erreicht dasNORMA-Portal unter den "Leading Shops 2019" einen Spitzenplatz.Die Erwartung der Verbraucher ist klar: Moderne Händler müssensich mit stationären Filialen und im Internet bewähren - und inbeiden Vertriebskanälen besonders preiswert, gut sortiert undzuverlässig sein. NORMA überzeugt die Kunden mit seinen bundesweitenFilialen seit über 50 Jahren und hat diese Handelserfahrung auch imEinkaufsportal NORMA24de erfolgreich umgesetzt. Hier treffen dieKunden ihre Auswahl rund um die Uhr unter mehr als 25.000Online-Artikeln - und werden so wie in den Filialen immer vonniedrigen Preisen, hoher Qualität und gutem Service profitieren.Genau das bestätigt jetzt das Fachmagazin CHIP in Zusammenarbeitmit den Marktforschern von Globis Consulting, die Experten zeichnenNORMA 24.de (www.NORMA24.de) deshalb mit dem Gütesiegel "LeadingShops 2019" aus.NORMA24.de erreicht als benutzerfreundlichster Universalanbieterin der CHIP-Bewertung schon 96 von 100 Prozent. Bestätigt wird damit:Wer sich in diesem Portal umschaut, informiert und einkauft, derkommt - so wie es sein soll - jederzeit einfach, schnell und sicheran sein Wunschprodukt.Auch im Gesamtergebnis der Webshop-Generalisten liegt NORMA24.demit 85 Prozent weit vorne. Entscheidend zur Einordnung desNORMA-Erfolgs: Bei geschätzt mehr als 150.000 Internet-Shops alleinin Deutschland hat sich die Untersuchung zunächst auf über 10.000digitale Anbieter konzentriert. Diese mussten alle rechtlichenVorschriften komplett erfüllen und sich außerdem mit professionellemund sicherem Netz-Auftritt bewähren. Nach dieser Prüfung schafften esnur noch rund 1.850 Online-Shops in die finale Untersuchung, die vonOktober 2018 bis in Februar 2019 stattfand. In den Bereichen"Transparenz & Sicherheit, Konditionen & Service,Benutzerfreundlichkeit, Produktinfos & Präsentation" sowie "mobileNutzbarkeit" wurden hier exakt 81 Kriterien der kritischen Prüfungunterzogen - und die Ergebnisse schließlich in ein Punktesystemüberführt. Wie gesagt: Bei der Benutzerfreundlichkeit unter denUniversalanbietern schneidet NORMA24.de am besten ab.Die NORMA-Geschäftsleitung: "Wir freuen uns, mit NORMA24.de imAuftrag unserer Kunden auch im Internet erfolgreich zu sein. DieAuszeichnung "Leading Shops 2019" spornt uns an, auch unsereOnline-Angebote beständig zu optimieren und den Weg alsnachfragestarker Multikanal-Händler konsequent weiterzugehen."Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de (mit dem GütesiegelLeading Shops 2019) finden die Kunden neben attraktivenNonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine,die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellste Produkte zurTelekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell