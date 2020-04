NORDEX – Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Allen Grund zur Freude haben heute Morgen NORDEX-Aktionäre. Schließlich steht derzeit bei der Aktie ein Anstieg von 5,9% zubuche. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 7,53 Euro. Läuft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die Bären jetzt zurück?

Wie Sie Ihr Depot in Zeiten der Corona-Krise schützen und wann es Zeit für den Wiedereinstieg ist, lesen Sie hier.

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Immerhin reicht ein Abschlag von 20%, um auf neue Monatstiefs zu fallen. Bisher lag dieses Low bei 5,93 Euro. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Denn die Renditemöglichkeiten erhöhen sich durch die gestiegenen Kurse beträchtlich. Wer ohnehin von mittelfristig steigenden Kursen ausgeht, bekommt heute eine weitere Bestätigung.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Denn die Renditemöglichkeiten erhöhen sich durch die gestiegenen Kurse beträchtlich. Wer ohnehin von mittelfristig steigenden Kursen ausgeht, bekommt heute eine weitere Bestätigung.