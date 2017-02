NORDEX: 3-Stufen-Analyse vom 13.02.2017!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Der deutsche Windenergieanlagenproduzent NORDEX ist seit dem letzten Handelstag um 0,23% gesunken. Der aktuelle Kurs beträgt somit 19,46€. Seit der letzten Woche ist der Kurs um 0,26% gestiegen und seit Jahresbeginn um 4,58% gesunken.

1. Stufe: Fundamental

Nordex SE ist sowohl im historischen Vergleich (Key Performance Indicator: das KUV) als auch im Vergleich mit den Mitbewerbern (KPI: das KBV) unterbewertet. Allerdings wäre die Nordex SE erst ab einem Kurs über 32,10 € überbewertet.

Bewertung: Buy!

2. Stufe: Analysteneinschätzung

Für die Nordex Aktie gibt es aktuell 7 Buy, 4 Outperform und 6 Hold Analystenmeinungen. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 26,965€. Das bedeutet, dass der aktuelle Kurs um 38,60% steigen würde.

Bewertung: Buy!

3. Stufe: Sharewise-Crowd

Dem Crowdsentiment nach zu urteilen, sind die Privatanleger der Nordex-Aktie gegenüber sehr positiv gestimmt. Ungefähr 97,00% sind der Meinung, Nordex ist ein Buy. Das durchschnittliche Kursziel der Crowd liegt bei 27,95€, d.h. der aktuelle Kurs von Nordex könnte sich um 43,56% verändern.

Bewertung: Buy!

Fazit: Die NORDEX-Aktie bekommt im 3-Stufen-Check ein Buy!

