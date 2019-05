NOAH Conference Berlin geht mit neuer Location und neuem Programm an den Start

Berlin (ots) - Die NOAH Conference, das führende Branchen-Eventder europäischen Digitalwirtschaft, lädt dieses Jahr erneutetablierte Unternehmen, Start-ups sowie Investoren in die Hauptstadt.Neben einem stärker auf Wachstumsunternehmen zugeschnittenen Konzeptbietet der neue und größere Veranstaltungsort erweiterteNetzwerk-Möglichkeiten. Das diesjährige Programm besteht dabei ausinsgesamt zehn verschiedenen Themenschwerpunkten. Die über 400Sprecher präsentieren sich auf fünf Bühnen.Die zweitägige NOAH Conference Berlin zieht nach einigen Jahren imTempodrom in diesem Jahr nun erstmals in die STATION am Gleisdreieckin Kreuzberg - abermals mit vielen hochkarätigen Speakern. Die neuenRäumlichkeiten ermöglichen eine größere Teilnehmerzahl und eineErweiterung des Programms auf fünf Bühnen. Zu den Fokusthemen zählenin diesem Jahr die Bereiche Fin- & Insurtech, E-Commerce, Marketplace& Classifieds, B2B SaaS, Mobility & Travel of the Future, IndustrialDigitisation, Digital Health, Revolutionary Consumer Products,Edutech, Cognitive Computing und Blockchain Powered Businesses. Dasneu fokussierte Konzept gewährt den Teilnehmern, Europas führendenKöpfen der Digitalwirtschaft, Einblicke in aktuelle Trends undWachstumsunternehmen verschiedenster Industriesegmente.Das Speaker-Line-up bietet dabei eine spannende Mischung ausrenommierten Marktführern und faszinierenden, jungen Unternehmen. Aufvier der fünf Bühnen präsentieren CEOs und Gründer digitalerWachstumsunternehmen, Industrieexperten und Investoren aus den zehnverschiedenen Fokusthemen. Auf der fünften Bühne geben über 80ausgewählte Start-up-CEOs Einblick in ihre Unternehmen undGeschäftsmodelle - auf der Suche nach Angel- oderVenture-Capital-Finanzierung. Bewerbungen für die "Launchpad Stage"sind noch bis zum 31. Mai möglich.Auf den Bühnen zu sehen sind unter anderem Speaker aus folgendenUnternehmen: ABOUT YOU, Otto Group, Scout24, Daimler, FlixBus,GetYourGuide, Revolut, Delivery Hero, Dropbox, Personio, Siemens,Deezer, Scandit, Babylon Health, Made.com, Catawiki, Babbel,Researchgate, SumUp, Deposit Solutions, Funding Circle, StarlingBank, N26, Wirecard, Lemonade, Omio, BlaBlaCar, Volocopter, Auto1, OnShoes, Flash, Lilium, u.v.a.Die NOAH Conference Berlin wird von über 120 Partnern unterstützt.Zu ihnen zählen Accenture, BCG, Deutsche Bank, Deutsche Börse, EY,Google, Holtzbrinck Ventures, Lakestar, LGT, Permira, Philip Morris,Porsche, Target Global, Unicredit sowie Wirecard.Ein genereller Überblick über die NOAH-Veranstaltungen ist unterwww.noah-conference.com zu finden. Akkreditierungsanfragen für dieNOAH Conference in Berlin 2019 nehmen wir ab sofort entgegen.Über NOAH ConferenceIm Jahr 2009 gestartet, entwickelte sich die NOAH Conference zuEuropas führendem Event der Digitalszene. Über 2.000 Internet-CEOs,Entscheider und Investoren erhalten jährlich Einblicke in dieneuesten Konzepte sowie die Möglichkeit zum Netzwerken,Geschäftsbeziehungen aufzubauen und die NOAH-Partys zu genießen.Bekannt für ihren Fokus auf profitable Business-Modelle und Daten,bietet die Veranstaltung außerdem die Möglichkeit zur Interaktion mitSpeakern, Inspiration und Unterhaltung. Die NOAH Conference lädtdieses Jahr zu zwei thematisch unterschiedlichen Veranstaltungen ein:NOAH Berlin (13. - 14. Juni 2019) präsentiert eine einzigartigeDiskussionsplattform für CEOs und Gründer der etablierten Unternehmensowie ihre disruptiven Herausforderer in verschiedenenBranchendisziplinen. NOAH London (30. - 31. Oktober 2019) fokussiertsich darauf, Kapitalgeber mit Unternehmen zusammenzubringen und denDienstleistern dabei zu helfen, relevante Kunden zu finden.Pressekontakt:Maike SchöffelPIABO PR GmbHnoah@piabo.net+49 30 2576 205 14Original-Content von: NOAH Conference, übermittelt durch news aktuell