NO2-Grenzwerte für Innenräume sollen sinken

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grenzwerte für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid (NO2) in Innenräumen sollen strenger werden.



Der sogenannte Ausschuss für Innenraumrichtwerte (AIR) will die Absenkung in der kommenden Woche beschließen, wie das Nachrichtenportal t-online.de berichtete. Genauere Angaben machte der Ausschussvorsitzende Martin Kraft vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfallen demnach nicht. Der sogenannte Richtwert II von 60 Mikrogramm pro Kubikmeter im Wochenmittel stammt aus den 90er Jahren.

Nach Angaben eines Sprechers des Umweltbundesamts ist die Befassung für den 4. und 5. Dezember geplant. Wie der Ausschuss entscheide, sei erst dann klar.

NO2-Grenzwerte sind in der Debatte um Dieselabgase und Fahrverbote relevant. Dort wird immer wieder argumentiert, dass der Grenzwert innen höher sei als außen - für die Außenluft liegt er bei 40 Mikrogramm allerdings nicht im Wochen-, sondern im Jahresmittel. Außerdem ist der Richtwert II nach UBA-Angaben ein "wirkungsbezogener" Wert, bei dessen Erreichen oder Überschreiten "unverzüglich zu handeln ist". Druck auf den Ausschuss wegen dieser Diskussionen habe es nicht gegeben, sagte der Vorsitzende Kraft t-online.de. NO2 entsteht unter anderem durch Kerzen und Gasherde./ted/DP/jha