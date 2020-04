NO0010081235

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa ist derzeit dabei, erneut Geschichte zu schreiben. Ein Hammer, was sich kurz vor Ostern ereignete. Die Chance auf einen gewaltigen Ausbruch nach oben sehen Analysten nun wieder als sehr groß an. Das Kursziel liege nun sogar in Höhe von 1,42 Euro. Das gilt es zu beachten:

Nel Asa ist zurück im Aufwärtstrend. Das Unternehmen konnte durch Kursgewinne von 3 Cent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung