NN: Ein sicheres Investment?

Für die Aktie NN stehen per 23.07.2018 19 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. NN zählt zum Segment "Industriemaschinen".Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für NN entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Dividende: Derzeit schüttet NN nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Machinery. Der Unterschied beträgt 0,41 Prozentpunkte (1,47 % gegenüber 1,88 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

