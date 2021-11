NN (L) European High Yield – I Cap CHF (hedged ii): Jetzt zuschlagen?

Mit 6.298,98 Euro erreichte der Fond am 16. September 2021 den höchsten Kurs in den vergangenen 52 Wochen. In der Zeit seit dem Kurshoch zog der Preis um -0,66 Prozent nach Süden. Seit schon mitlerweile 63 Tagen kann der Kurs das 52 Wochenhoch nicht überbieten und die Anleger müssen tief Durchatmen.

