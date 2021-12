NN L Asia Income – P Cap EUR: Noch einen Pfeil im Köcher?

Mit 591,07 Euro erreichte der Fond am 17. Februar 2021 den höchsten Kurs in den vergangenen 52 Wochen. In den letzten 313 Tagen, sprich seit dem Kurshoch, fiel der Kurs um -12,90 Prozent. Schwierig, für die Kapitalanleger von NN L Asia Income – P Cap EUR in den letzten 313 Tagen den Mut und gleichermaßen die Positionen zu behalten.

Technische ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!