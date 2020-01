NNG entwickelt Proof-of-Concept für Spurführungsassistenten der nächsten Generation unter Verwendung von Umweltmodelldaten aus ADAS-Einheiten

Las Vegas (ots/PRNewswire) - NNG LLC, ein Marktführer für standortbezogeneMobilität, Benutzererfahrung im Fahrzeug und Cyber-Sicherheitslösungen für dieAutomobilindustrie, gab heute die Entwicklung eines ersten Situationsanalyse-und Spurführungsmoduls für die Navigation bekannt, das ADAS (Advanced DriverAssistance System) Funktionen und zukünftige automatisierte Fahranwendungenermöglicht.Der Proof of Concept, der auf dem modularen Navigations-SDK (SoftwareDevelopment Kit) von NNG aufbaut, nutzt Fahrzeug-Sensordaten, HD-Karten undUmgebungsmodelle, um eine erweiterte Spurführung zu ermöglichen. Die Lösungrevolutioniert die Visualisierung von Umweltmodellen und HD-Kartendaten aufInfotainment-HMIs. Sie bietet außerdem eine hochmoderne Sprach- und Bildführung,die nicht nur die Nuancen der Straßengeometrie aus den HD-Kartendaten, sondernauch Objekte in der Fahrzeugumgebung berücksichtigt.Die Lösung von NNG kann durch algorithmische Berechnung der Fahrspurbelegung diePositionen anderer Fahrzeuge auf den umliegenden Fahrspuren vorhersagen, so dassNNG dem Fahrer oder dem autonomen Fahrmodul taktische Manöver vorschlagen kann.Die Lösung zeichnet sich auch durch ein optimiertes Timing der Führung aus,wodurch die kognitive Belastung des Fahrers drastisch reduziert und dieVerkehrssicherheit erhöht wird.Die Lösung kann auch an kostensensitive Märkte angepasst werden. Die Lösungwurde in erster Linie entwickelt, um OEM-Investitionen in Sensoren, KI- undBilderkennungstechnologie zu nutzen, kann aber auch SD-Karten verwenden, die mitHD-Karten-basierten Fahrbahnschichten angereichert sind."Die jüngsten bahnbrechenden Verbesserungen bei Fahrzeugsensoren,KI-Technologien und HD-Mapping ermöglichen nicht nur automatisiertes Fahren,sondern können auch dazu genutzt werden, das manuelle Fahren sicherer zu machen,indem der Fahrer über moderne Mensch-Maschine-Schnittstellen wieAugmented-Reality-Head-up-Displays gewarnt wird", sagte Martin Pfeifle, CTO vonNNG LLC. "NNG ist stolz darauf, an der Spitze dieser Innovationswelle zustehen".Erstmals auf der CES 2020 vorgestellt, plant NNG die Weiterentwicklung des Proofof Concept, um ihn für eine Vielzahl von Anwendungsfällen der Navigation und desautomatisierten Fahrens zu optimieren.INFORMATIONEN ZU NNG LLCNNG, ein globaler Automobil-Softwarelieferant, arbeitet daran, das besteFahrzeugerlebnis für alle zu bieten. Das Unternehmen bietet Lösungen vonaußergewöhnlichem Wert für vernetzte Navigation, Cybersicherheit undBenutzererfahrung.Die Lösungen, die für ihre iGO-Navigationssoftware bekannt sind, werdenhauptsächlich in White-Label-Produkten für große Automobilunternehmeneingesetzt. Die Navigation von NNG ist weltweit auf über 60 Millionen Gerätenbei 38 Automarken installiert und verzeichnet ein steigendes Umsatzwachstum.NNG ist auf allen Kontinenten vertreten und unterhält unter anderemGeschäftsstellen in den USA (4), Brasilien, Schweiz, Ungarn (2), Israel, China,Indien, Südafrika und Japan, um hochgradig lokalisierte Lösungen sicherzustellenund auf jedem Markt die besten verfügbaren Inhalte zusammenzuführen.Lesen Sie mehr: https://nng.comFolgen Sie NNG auf:Twitter: @NNG_News (https://nng.com/twitter)LindedIn: nng.com/LinkedIn(https://www.nng.com/linkedin)YouTube: nng.com/YouTube(https://www.nng.com/youtube)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1062673/NNG_Arilou_Logo.jpgPressekontakt:NNG GroupMarketing CommunicationsPress@nng.com+36 (1) 872-0000Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140168/4488884OTS: NNGOriginal-Content von: NNG, übermittelt durch news aktuell