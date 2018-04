NM Group als autorisierter Schulungspartner für PLS-CADD(TM) bekannt gegeben

Knaresborough, England (ots/PRNewswire) -Power Line Systems, Inc. gab heute bekannt, dass die NM Groupautorisierter europäischer Anbieter für PLS-CADD(TM), PLS-POLE(TM),und TOWER(TM) Schulungen wird. Die NM Group, Anbieter vonDienstleistungen für das Stromleitungs-Bestandsmanagement undEngineering-Services nutzt die Software zur Bereitstellung vonModellierungslösungen für Stromleitungen bereits seit längerer Zeit.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/681678/NM_Group.jpg )PLS-CADD(TM) ist eine führende Industrie-Software für Design undEntwurf von Übertragungsleitungen und wird weltweit eingesetzt.Energieversorgungs- und Stromleitungsingenieure haben jetzt Zugriffauf die individuell anpassbaren Schulungen(https://nmgroup.com/en-gb/training/overview), sodass sie dasleistungsstarke Softwarepaket besser einsetzen können. VerschiedeneTrainingspakete zu PLS-CADD(TM), PLS-POLE(TM) und TOWER(TM) stehenzur Verfügung und werden von Paul Richardson (B Eng. hons, CEng,MICE), Director of Engineering der NM Group, ausgeliefert. DieSchulungen können für unterschiedliche Erfahrungsniveaus undEndbenutzer-Anwendungen angepasst werden.Paul Richardson, Director of Engineering bei der NM Group meintehierzu: "Ich befasse mich seit über 10 Jahren als Anwender undTrainer mit der PLS-CADD(TM) Software. Ich freue mich, dass die NMGroup als einziger genehmigter Trainingspartner in Europa ausgewähltwurde. Die Software ist unglaublich leistungsstark und umfangreichund das Training ist ein wichtiges Element für die Ausbildungkompetenter User.""Die NM Group war von Anfang an ein Power-User von PLS-CADD(TM)und setzt in ihren Projekten fast jede Funktion unserer Softwareein", so Otto Lynch, stellvertretender Vorsitzender der Power LineSystems, Inc. "Die NM Group kann den anderen Nutzern vonPLS-CADD(TM), PLS-POLE(TM) und TOWER(TM) ihre praktische Erfahrung zuVerfügung stellen, sodass die Software erfolgreich eingesetzt werdenkann, um Design- und Analyseprojekte der Hochspannungsleitungen vonPower Line Systems durchzuführen."In den Räumlichkeiten des Kunden sowie im speziellenSchulungszentrum der NM Group stehen die individuell angepasstenPLS-CADD(TM) Schulungen zur Verfügung. Wenden Sie sich für weitereInformationen an info@nmgroup.com oder besuchen Sie die die Website(https://nmgroup.com/en-gb/training/overview) der NM Group.Informationen zu Power Line SystemsPower Line Systems, Inc wurde 1984 zur Entwicklung vonEngineering-Software für strukturelles und geometrisches Designelektrischer Stromleitungen gegründet. Mit den SoftwarelösungenPLS-CADD(TM), PLS-POLE(TM) und TOWER(TM) entwickelte sich PLSi zumglobalen Marktführer für Software für Hochspannungs- undVersorgungsleitungen. Weitere Informationen erhalten Sie bei PLSi imInternet unter http://www.powline.com.Informationen zur NM GroupDie NM Group ist ein spezialisierter Anbieter fürKostenmanagement, Überwachung und Mapping-Lösungen für dieEnergiebranche. Das Unternehmen wendet verschiedene Fernerkundungs-und georäumliche Techniken an und bietet umfassende Dienstleistungenan, von der Datenerfassung über Analyse bis hin zu Webanwendungen fürbreiteren Informationszugriff.Pressekontakt:Tim Hustwayte+44(0)7826-061381tim.hustwayte@nmgroup.comOriginal-Content von: NM Group, übermittelt durch news aktuell