NJUUUU FACKERS! / FACK JU GÖHTE 3 mit Sandra Hüller

München (ots) - Anti-Lehrer Zeki Müller und seine Monsterschülerbekommen prominente Verstärkung. In FACK JU GÖHTE 3 wird sich SandraHüller ("Toni Erdmann") als schlagfertige Pädagogin an der Seite vonElyas M'Barek mit den Problemkindern der Goethe-Gesamtschuleherumärgern. Corinna Harfouch, Lea van Acken, Irm Hermann und JuliaDietze sind ebenfalls beim letzten Teil von Bora DagtekinsErfolgsreihe dabei.Constantin Film bringt FACK JU GÖHTE 3 am 26. Oktober 2017 auf denLehrplan und ins Kino.Inhalt: Die Goethe-Gesamtschule öffnet zum dritten Mal ihre Türenund Metalldetektoren. Im politisch unkorrekten Finale der Trilogie umHerrn Müller und seine Problemschüler Chantal, Danger und Co nimmtdie Underdog-Truppe nochmal den Kampf gegen das deutscheBildungssystem auf.Der Erfolg der FACK JU GÖHTE-Reihe ist in der deutschenKinolandschaft beispiellos. Mit insgesamt rund 15,1 Mio.Kinobesuchern gehören die ersten beiden Teile zu den erfolgreichstendeutschen Filmen aller Zeiten. Die Dreharbeiten zum Abschluss derFACK JU GÖHTE-Trilogie beginnen in diesem Frühling; das Drehbuchstammt erneut von Regisseur Bora Dagtekin. Produzentin ist LenaSchömann. Executive Producer ist Martin Moszkowicz. Eine ConstantinFilm Produktion.Für Rückfragen:Constantin FilmFilmpresseTelefon: 089 44 44 60 100E-Mail: filmpresse@constantin-film.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell