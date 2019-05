NI und OPAL-RT unterzeichnen Vereinbarung über strategische Partnerschaft zur Verbesserung von Elektrofahrzeugtests durch Hardware-in-the-Loop-Simulation

Partnerschaft für neue Innovationen mit softwaredefinierter,automatisierter Testplattform von NI und Know-how fürHardware-in-the-Loop-Echtzeitsimulation von OPAL-RTMontreal (ots/PRNewswire) - NI (Nasdaq: NATI), Anbieter einersoftwaredefinierten Plattform, die die Beschleunigung der Entwicklungund Leistung automatisierter Test- und Messsysteme fördert, undOPAL-RT (https://www.opal-rt.com/) gaben heute die Unterzeichnungeiner strategischen Vereinbarung bekannt, um die Entwicklung vonHardware-in-the-Loop-Simulationstechnologien (HIL) für denAutomobilmarkt mit Schwerpunkt auf der Erprobung vonElektrofahrzeugen zu beschleunigen.Die Vereinbarung begründet eine tiefergehende Partnerschaftzwischen den beiden Unternehmen mit jahrelanger Erfahrung in derEntwicklung innovativer HIL-Lösungen. NI und OPAL-RT planen dieAuslieferung leistungsstarker FPGA-basierter Lösungen, die dieflexible und offene Testplattform von NI mit der Kompetenz vonOPAL-RT in der Modellierung und Bereitstellung vonHigh-Fidelity-Leistungselektronik verbinden. Die kombiniertenTechnologien von NI und OPAL-RT sollen Kunden bei derProduktivitätssteigerung unterstützen und mit Hilfe eines effizientenArbeitsablaufs auf Grundlage einer offenen und anpassbaren Plattformschnell Innovationen vorantreiben."Mit dieser strategischen Partnerschaft streben wir an, denArbeitsablauf zur Überpfüung der Funktionalität von Antriebsystemenin Elektrofahrzeugen zu vereinfachen. Gleichzeitig liefern wir einenflexiblen Ansatz, um die sich schnell wandelnden und hohenAnforderungen der Zukunft zu erfüllen", sagte Chad Chesney,Vizepräsident und Geschäftsführer des Transportgeschäfts von NI. "Wirglauben, dass unsere vereinten Stärken den Kunden eine innovativeTestlösung bieten können, die ihre Flexibilität erhöht und sie dabeiunterstützt, auf einer einheitlichen Plattform fortgeschritteneTestkompetenzen zu entwickeln, um für ihre Unternehmen einenWettbewerbsvorteil zu erreichen."Jean Bélanger, technischer Leiter und Geschäftsführer von OPAL-RT,sagte: "Wir freuen uns sehr, diese strategische Partnerschaft mit NIbekanntzugeben. Wir sind der Meinung, dass uns diese Zusammenarbeitdie Entwicklung einer ganzheitlichen Lösung ermöglicht, die das volleHIL-Automobilspektrum abdeckt. Zudem bietet sie unseren Kunden einekostengünstige, modulare und skalierbare Lösung. Die Partnerschafterleichtert die Entwicklung FPGA-basierter elektrischer Solver aufgängigen NI-Hardwareplattformen wie PXI und CompactRIO, wodurch wirdie Möglichkeit erhalten, uns weiterhin auf hochmoderneHIL-Technologien zu konzentrieren."HIL-Simulation ist für die Herausforderungen der Entwicklung undErprobung komplexer elektrischer Antriebe in Elektro- undHybridfahrzeugen sowie autonomen Transportsystemen gut geeignet. Siekann Testszenarien unterstützen, die zu kostspielig, zeitaufwendigoder gefährlich sind, um in der realen Welt durchgeführt zu werden.Sie kann es Entwicklern zudem ermöglichen, eine umfangreicheDatenbank mit Testergebnissen unter einer klar definiertenKombination von Ausnahmefallbedingungen aufzubauen.Auch wenn Elektro- und Hybrid-Elektrofahrzeuge ein neues Niveauder Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit bieten, werden dieInteraktionen zwischen elektrischen, elektronischen und mechanischenKomponenten komplexer und führen zu Problemen, die mit herkömmlichenTestmethoden nur schwer bestimmt oder analysiert werden können. Vieledieser Probleme lassen sich mit Echtzeit-HIL-Simulation angehen. DieTechnologie, die aus der strategischen Partnerschaft zwischen NI undOPAL-RT hervorgehen wird, soll leistungsstarke Lösungen ermöglichen,mit denen Kunden ihre Testentwicklungszeiten für Elektrofahrzeugereduzieren können, was wiederum zu kürzeren Entwicklungszyklen undMarkteinführungszeiten führt.Über NINI (ni.com) entwickelt leistungsfähige automatisierte Test- undMesssysteme, die Sie jetzt und in Zukunft bei der Lösung technischerHerausforderungen unterstützen. Unsere offene, softwaredefiniertePlattform verwendet modulare Hardware und ein ausgedehntes Ökosystem,damit Sie leistungsstarke Möglichkeiten in reale Lösungen verwandelnkönnen.Über OPAL-RT TECHNOLOGIESOPAL-RT Technologies wurde im Jahr 1997 gegründet. Das Unternehmenentwickelt und vertreibt leistungsfähige Echtzeit-Simulatoren, dievon Universitäten, Forschungszentren und großen Firmen derAutomobil-, Luft- und Raumfahrt-, Leistungselektronik- undEnergienetzbranche eingesetzt werden. Im Laufe der Jahre hat sichOPAL-RT mit mächtigen Simulationssystemen, die Anwendern dieEntwicklung und Erprobung ihrer Produkte oder Konzeptionen in einersicheren Umgebung ermöglichen, als weltweit führendes Unternehmen imBereich der Echtzeitsimulation elektromagnetischer Systeme etabliert.OPAL-RT verfügt über Niederlassungen in Frankreich, Deutschland,Indien, China und den Vereinigten Staaten. www.opal-rt.com/niAlle Rechte vorbehalten. Angaben können sich jederzeit ändern.CompactRIO, National Instruments, NI und ni.com sind Warenzeichen vonNational Instruments. OPAL-RT ist ein eingetragenes Warenzeichen vonOPAL-RT TECHNOLOGIES. Weitere aufgeführte Namen von Produkten undUnternehmen sind Warenzeichen oder Markennamen der jeweiligenUnternehmen. 