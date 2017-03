NITRO Magazin mit Schwerpunkt Fake News erschienen (FOTO)

Berlin (ots) -Falschmeldungen, Zeitungsenten und Lügen gab es in den Medienschon immer. Für diese drei Begriffe gilt jetzt die Bezeichnung: FakeNews. Seit Monaten sind sie ein Top-Thema in den sozialen Netzwerkenund den klassischen Medien. Einen traurigen Höhepunkt erreichte dieHysterie, als Präsident Donald Trump auf seiner erstenPressekonferenz einen Journalisten von CNN mit den Worten "You arefake news" abkanzelte. In unserer aktuellen Ausgabe haben wir dasPhänomen Fake News zum Titelthema gemacht.BILDblog-Urgestein Stefan Niggemeier hält Fake News allerdings fürnichts Neues. Im Beitrag "Der blinde Fleck der Medien" sagt er:Jetzt, auf einmal, entdecken die Medien die Gefahr der Fake News undwollen mit großem Einsatz dagegen kämpfen. Was für eine Heuchelei.https://nitromagazin.com/der-blinde-fleck-der-medien/Die Frage ist: Wie sind korrekte Informationen von Fake News zuunterscheiden? NITRO sprach mit Markus Beckedahl, dem Gründer vonnetzpolitik.org, über das Geschäftsmodell der Lügenküchen und überZeitungsenten in der Qualitätspresse.https://nitromagazin.com/fake-news-oder-zeitungsente/Was ist schlimmer: BILD oder Postillion? Ein Troll oder ein Bot?Den Menschen fällt es offenbar schwer, zwischen einer seriösenNachricht und Propaganda zu unterscheiden. Unser Autor Albrecht Udefindet: Es wird Zeit für ein kleines "Was-ist-Was?"https://nitromagazin.com/fakes-sind-keine-news/Julia Koschitz ist eine gefragte Schauspielerin und im Moment imFernsehen extrem präsent. Sie spricht im NITRO-Interview überVereinfachungen und Zuspitzungen in der Presse und meint: "Fake Newssollte man laut und deutlich widersprechen."Verschwörungstheorien haben einen schlechten Ruf. Ihre Anhängerbehaupten, die Amerikaner seien nie auf dem Mond gelandet, hinter demMord an John F. Kennedy stecke ein Komplott, die US-Regierung war inden Anschlag auf das World Trade Center verwickelt. Sind alleVerschwörungstheoretiker Spinner mit einem paranoiden Weltbild? DocBaumann befasst sich mit Verschwörungsmythen, Verschwörungshypothesenund der Wahrnehmung von Verschwörungstheorien in den Medien.https://nitromagazin.com/zur-theorie-der-verschwoerung/NITRO ist im Bahnhofsbuchhandel erhältlich sowie im Online Shopals Abo oder als Einzelheftbestellung unterhttps://nitromagazin.com/produkt/einzelheft/.Pressekontakt:NITRO MagazinBerliner Journalisten VerlagSchönhauser Allee 12210437 Berlinredaktion@nitromagazin.comwww.nitromagazin.comOriginal-Content von: nitro berliner journalisten, übermittelt durch news aktuell