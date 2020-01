"NISMAN - Tod eines Staatsanwalts" in ZDFmediathek und ZDFinfo (FOTO)

Mainz (ots) - Am 18. Januar 2015 wurde der argentinische Staatsanwalt AlbertoNisman in seiner Wohnung erschossen aufgefunden - nur wenige Stunden vor einerAnhörung zu seinen Ermittlungsergebnissen über die Hintergründe desBombenattentats auf ein jüdisches Kulturzentrum in Buenos Aires im Jahr 1994.Mit Blick auf den fünften Todestag rollt die sechsteilige Doku-Serie "NISMAN -Tod eines Staatsanwalts" die bis heute ungeklärten Ereignisse auf. Ab Mittwoch,15. Januar 2020, 10.00 Uhr, sind alle sechs Folgen in der deutschen Version undin der Originalversion mit deutschen Untertiteln in der ZDFmediathek verfügbar.ZDFinfo sendet den dokumentarischen Polit-Thriller von Emmy-Preisträger JustinWebster erstmals am Freitag, 31. Januar 2020, ab 20.15 Uhr.Am 18. Juli 1994 sprengten Unbekannte das jüdische Kulturzentrum AMIA in BuenosAires in die Luft, 85 Menschen starben, Hunderte wurden verletzt. Über 21 Jahrespäter - am 18. Januar 2015 - wurde der argentinische Staatsanwalt AlbertoNisman tot in seiner Wohnung in Buenos Aires aufgefunden. Nisman hatte zu denHintergründen des AMIA-Attentats ermittelt und stand kurz vor der Präsentationseiner brisanten Ergebnisse vor dem Kongress. Bis heute ist ungeklärt, ob erSelbstmord begangen hat oder ermordet wurde.Emmy-Preisträger Justin Webster zeichnet die unterschiedlichen Fährten undPositionen minutiös nach. Die sechsteilige Doku-Serie von ZDFinfo ininternationaler Koproduktion mit Netflix zum fünften Todestag von Alberto Nismanerweist sich als True-Crime-Thriller voller internationaler Verstrickungen.Die sechs Folgen von "NISMAN - Tod eines Staatsanwalts" ab Mittwoch,15. Januar 2020, in der ZDFmediathek und am Freitag, 31. Januar 2020,in ZDFinfo in der Übersicht:20.15 Uhr: Tödliche Verstrickungen21.15 Uhr: Todesursache: Selbstmord?1.45 Uhr: Im Netz der Geheimdienste2.45 Uhr: Entscheidende fünf Tage3.45 Uhr: Neue Beweise4.30 Uhr: Die Macht der LügenAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, undüber https://presseportal.zdf.de/presse/nismanPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/nisman-tod-eines-staatsanwalts/ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/bhR/https://twitter.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4491897OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell