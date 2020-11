Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Die koreanische National IT Industry Promotion Agency (NIPA) gab bekannt, dass sie vom 25. bis 27. November ein "2020 IoT Korea Online Business Meeting" veranstalten wird. Die Veranstaltung wird Produkte und Services von Koreas führenden IoT-Unternehmen vorstellen und koreanischen IoT-Unternehmen Möglichkeiten für Kontakte auf dem internationalen Markt und Gelegenheiten zum Networking bieten.Aufgrund von Covid-19 sehen sich aktuell viele leistungsstarke koreanische IoT-Unternehmen mit Schwierigkeiten beim Eintritt in den internationalen Markt konfrontiert. Daher zielt diese Veranstaltung darauf ab, die Unternehmen mit internationalen Geschäftspartnern in Verbindung zu bringen. Virtuelle Beratungssitzungen unter vier Augen, Pitching-Sitzungen mit Käufern aus Europa und Nordamerika und maßgeschneiderte Sitzungen, um Käufer zu finden, gehören dazu.An dem Online-Geschäftstreffen werden 25 besonders qualifizierte koreanische IoT-Unternehmen teilnehmen und ihre KI- und 5G-bezogenen Dienstleistungen und Produkte in den Bereichen Sicherheit, Control Tower, smarte Manufakturen, Materialien und Reaktionen auf COVID-19 vorstellen.Detaillierte Informationen über die teilnehmenden Unternehmen finden Sie auf der Webseite der Veranstaltung "2020 IoT Korea Online Business Meeting" auf www.ictcyberworld.com (http://www.ictcyberworld.com/).Die NIPA ist eine regierungsnahe Behörde, die sich auf IT-bezogene Projekte spezialisiert. Sie stellt der IKT-Industrie ihre Expertise zur Verfügung und unterstützt deren Entwicklung und Förderung. Durch Stärkung der technischen Wettbewerbsfähigkeit der IKT-Industrie trägt sie zur nationalen Wirtschaft und zum Ausbau nationaler Stärken bei.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1335007/image1.jpgPressekontakt:Kuensu ParkPromotion Section 1Assistant Manager+82-70-4489-2975ken@the-wise.co.krOriginal-Content von: NIPA(National IT Industry Promotion Agency), übermittelt durch news aktuell