NIO Limited Aktie: Kommt jetzt der Zusammenbruch?

Die weltweite Chip-Knappheit beeinträchtigt die Autohersteller stark, wie eine Ankündigung des chinesischen EV-Herstellers NIO Limited (NYSE:NIO) am Freitag zeigt.

Was geschah:

Nio stoppt vorübergehend die Fahrzeugproduktion in der JAC-NIO Produktionsstätte in Hefei für einige Arbeitstage ab dem 29. März, sagte das Unternehmen in einer Erklärung.Der Stillstand kommt aufgrund eines Engpasses in der Halbleiterversorgung, fügte das Unternehmen hinzu.

Infolge dieser Entwicklung senkte Nio seine Prognose ...



