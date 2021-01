NIO Day 2020: die erste Limousine, Autonomes Fahren und 1000 Kilometer Reichweite

München, Deutschland und Chengdu, China (ots/PRNewswire) - · NIO zeigt mit dem ET7 seine erste Limousine· NIO stellt neue 150 kWh Batterie mit 1000 Kilometern Reichweite vor· NIO präsentiert die neue Generation seiner BatteriewechselstationMit dem NIO Day 2020 ehrte NIO, der Premiumhersteller für Elektrofahrzeuge, ganz besonders seine User. 10 Städte hatten sich um die Ausrichtung des NIO Day beworben. Über 40.000 Menschen stimmten ab und am Ende wurde der NIO Day 2020 an die südwestchinesische 15-Millionen-Metropole Chengdu vergeben. NIO-User waren an jedem Aspekt der Veranstaltung beteiligt. Über 260 User beteiligten sich an der Planung und Organisation der Veranstaltung, während andere in Chengdu freiwillig User und Gäste aus dem ganzen Land am Flughafen und den Bahnhöfen abholten. Die von Usern gebildete NIO-Band führte den NIO-Day-Song "Always Forward" auf. "Die NIO-Community wächst, und die Liebe und das Vertrauen unserer Nutzer waren schon immer die treibende Kraft für unseren Fortschritt", sagte William Li, Gründerund CEO von NIO.NIO zeigt mit dem ET7 seine erste LimousineBeim NIO Day 2020 präsentierte NIO sein erstes autonom fahrendes Modell, die smarte vollelektrische Limousine NIO ET7.Der ET7 verfügt über NIOs neueste Technologie im Bereich des Autonomen Fahrens, welche NIO mit der Kurzform NAD (NIO Autonomous Driving) vermarktet. Basierend auf NIO Aquila Super Sensing und NIO Adam Super Computer können User zukünftig sicher und entspannt autonomes Fahren erleben. NAD wird schrittweise Anwendungsfälle in den Bereichen Autobahn, Stadt, Parken und Batteriewechsel abdecken.33 hochleistungsstarke Sensoren: NIO Aquila Super SensingNIO hat im ET7 die Autonomous-Driving-Fähigkeit ausgebaut, einschließlich Wahrnehmungsalgorithmen, Lokalisierung, Steuerungsstrategie und Plattformsoftware. Das neue NIO Aquila Super Sensing verfügt über 33 leistungsstarke Sensoreinheiten. Darunter finden sich 11 hochauflösende 8 MP-Kameras, 1 hochauflösendes LiDAR, 5 Millimeterwellen-Radare, 12 Ultraschallsensoren, 2 hochpräzise Positionierungseinheiten, V2X (Vehicle to Everything) Technologie und ADMS-Sensorik.Supercomputer: NIO Adam mit Nvidia-Orin SoCEbenfalls neu: der smarte Hochleistungsrechner NIO Adam. Er kann 8 GB Daten pro Sekunde erzeugen. NIO Adam verfügt über vier Nvidia Orin SoCs (System on Chip) mit einer Gesamtrechenleistung von 1.016 TOPS (Tera Operations per Second), also über 1000 Billionen Rechenschritten pro Sekunde.ET7: Die erste Limousine mit NIO Design DNADer NIO ET7 integriert diese Hochleistungssensoren auf natürliche Weise. Das Auto ist 5,09 Meter lang und 1,98 Meter breit sowie 1,50 Meter hoch bei einem Radstand von 3,06 Metern. Die doppelstrahligen LED-Scheinwerfer und das doppelstrahlige Tagfahrlicht bilden zusammen mit dem kristallähnlichen Heartbeat-Rücklicht eine stromlinienförmige Silhouette.Der Innenraum des ET7 ist eine Weiterentwicklung des von NIO bereits bekannten Konzepts des "second living room": ein bequemer und komfortabler mobiler Lebensraum. Die rahmenlose, sanft schließende Tür gehört zur Standardausstattung und ermöglicht einen einfachen Ein- und Ausstieg. Erstmals wird im ET7 mit Karuun® erneuerbares Rattan zum Einsatz in einem Serienmodell gebracht. Massagesitze mit Heizung und Belüftung sind serienmäßig verbaut.Das intelligente Cockpit der zweiten Generation von NIO im ET7 verbessert mobile Konnektivität und Kommunikationsmöglichkeiten im Fahrzeug. Dies wird unter anderem durch die Technologien des neuen Partners Qualcomm Technologies ermöglicht. Das neue 12,8-Zoll-AMOLED-Mitteldisplay verfügt über eine deutlich verbesserte Auflösung und einen höheren Kontrast. Das weltweit erste fahrzeuginterne KI-System NOMI wird weiterentwickelt. Das 7.1.4 Immersive-Sound-System mit 23 Lautsprechern und 1.000 KW Gesamtleistung ist in allen Ausstattungsvarianten Standard.Maximale Performance bei Fahreigenschaften und ReichweiteAuch der NIO ET7 trägt die Hochleistungs-DNA von NIO in sich. Mit einem 180 kW starken Permanentmagnetmotor vorne und einem 300 kW starken Induktionsmotor hinten. Die maximale Leistung liegt bei 480 kW, das maximale Drehmoment bei 850 Nm. Der ET7 beschleunigt in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und steht nach 33,5 Metern still, wenn er von 100 km/h heruntergebremst wird. Mit einem Luftwiderstand von 0,23 cw und dem Einsatz der hocheffizienten elektrischen Antriebsplattform wird die Energieeffizienz weiter verbessert.Mit einem 70-kWh-Batteriepaket hat der ET7 eine Reichweite von über 500 km (NEFZ), mit einer 100-kWh-Batterie sogar von über 700 km. In Verbindung mit der neuen 150-kWh-Batterie erreicht der ET7 eine Reichweite von über 1.000 km.Sicherheitsstandard: Fünf SterneDer ET7 erfüllt bei Euro NCAP den Fünf-Sterne-Sicherheitsstandard. Seine Karosseriestruktur, die aus einer ultrahochfesten Stahl-Aluminium-Hybrid-Karosserie besteht, hat eine hohe Torsionssteifigkeit (37.100 N-m/deg). Die intelligente Luftfederung und die stufenlose Dämpfungsregelung sind in allen ET7-Varianten serienmäßig verbaut. Die 4D-Dynamikregelung, die auf hochauflösenden Karten und Sensoren basiert, kann den Straßenzustand erkennen und die Federung aktiv anpassen, um den Fahrkomfort zu erhöhen.Der ET7 ist eine smarte, vollelektrische Limousine mit über 100 serienmäßigen Komfort-, Sicherheits- und Smart-Features. Das Exterieur, das Platzangebot im Innenraum, das digitale Cockpit, die Leistung und das autonome Fahren - all das bietet dem User ein ultimatives Erlebnis. Mit einer Reichweite von über 1.000 km (NEFZ) und über 1.000 TOPS Rechenleistung setzt der ET7 den neuen Standard für Premium-Elektrofahrzeuge.Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier: https://www.nio.com/de_DE/news/nio-day-2020-die-erste-limousine-autonomes-fahren-und-1000-kilometer-reichweite (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nio.com%2Fde_DE%2Fnews%2Fnio-day-2020-die-erste-limousine-autonomes-fahren-und-1000-kilometer-reichweite&data=04%7C01%7CLeslie.Smith%40cision.com%7C3655adf2f9a0494960a308d8b543eb5d%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637458650643634647%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7GGPexwsAXri3pVeUhDlHjE7jyehC2RxezPlD1%2B6doM%3D&reserved=0)Über NIO:NIO's Mission ist es, mit smarten Premium-Elektrofahrzeugen und einem herausragenden Nutzererlebnis Lebensfreude zu vermitteln. NIO wurde im November 2014 als globales Elektroautounternehmen gegründet. 