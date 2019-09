NIO: Chinas Antwort auf Tesla wird heute erneut gecrasht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nio ADR":

Erst vor ziemlich genau einem Jahr, im September 2018, ging die chinesische NIO (WKN: A2N4PB) an die Börse. Bei NIO handelt es sich um Chinas Antwort auf Tesla, also einen chinesischen Elektroautohersteller. Ausgegeben wurden die Aktien seinerzeit zu 6,26 US-Dollar, im Hoch kletterte der Titel dann sogar auf über 10 US-Dollar. Seit diesem Hoch jedoch ist die Aktie in eine Art ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung