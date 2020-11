NIO Aktie: Das sprengt jede Dimension!

So kann man eine Börsenwoche beginnen: Nachdem die Aktie von NIO bereits in der vergangenen Woche bei einem Kurs von 27,60 Euro ein neues Allzeithoch ausbildete, haben die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers dieses am Montag noch einmal getoppt. Gegen 16 Uhr standen erstmals in ihrer kurzen Börsengeschichte 29,90 Euro auf dem Kurszettel der NIO-Aktie, bevor es wieder leicht zurückging. Ein Schlusskurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



