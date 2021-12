NIO-Aktie: Das sorgt für Zuversicht!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie von NIO ist zurück. Nach mehreren schwachen Tagen an der Börse, an denen die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers von vormals 38 Euro bis auf 26,34 Euro in Frankfurt zurückgefallen waren, haben sie sich wieder berappelt. Bis zum Börsenschluss am Dienstag standen immerhin 29,94 Euro auf dem Kurszettel, ein Plus von rund 13 Prozent zum jüngsten Tiefstand. Dass die Anleger ...



