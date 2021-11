NIO Aktie: Deshalb notieren die Aktien heute höher!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

NIO Inc. (NYSE:NIO) notiert am Montagmorgen höher, nachdem ein Medienbericht darauf hindeutet, dass das Unternehmen im Januar mit der Annahme von Bestellungen für seine elektrische ET7-Limousine beginnen wird. Einem Bericht von cnEVport zufolge sollen die offiziellen Reservierungen für den ET7 Mitte Januar beginnen und die Auslieferungen bis zum Ende des ersten Quartals erfolgen. Der ET7 wird zunächst in einer Stückzahl von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung