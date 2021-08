NIO-Aktie: Ein neuer Rivale!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie von NIO scheint wieder zurück in die Spur gefunden zu haben: Auf einen Tiefststand von 31,30 Euro waren die Papiere des chinesischen Elektroauto-Herstellers am Dienstag zurückgefallen, trotz vermeintlich starker Quartalszahlen. Mittlerweile hat sich die NIO-Aktie wieder etwas erholt, notierte am Mittwoch zum Handelsschluss in Frankfurt bei deutlich über 33 Euro. Möglicherweise sind die ambitionierten Pläne des aufstrebenden Start-ups jetzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



