NIO-Aktie: Das nächste Allzeithoch!

Der September war für NIO an der Börse kein erfolgreicher Monat – und der Oktober begann nicht besser. Nur mit Mühe konnten sich die Papiere des chinesischen Elektroautobauers bislang über der Marke von 30 Euro halten, notieren nach einem weiteren, leichten Abschlag am Montagmittag bei rund 30,50 Euro aus dem Handel in Frankfurt. Was die NIO-Aktie derzeit so belastet, ist unklar.



