NIO-Aktie: Das macht ihnen Hoffnung!

NIO steht vor einer überaus spannenden Woche an der Börse: Wird es den Papieren des chinesischen Tesla-Herausforderers gelingen, den Schwung aus der Vorwoche mitzunehmen? Denn nach einem kleinen Durchhänger am Mittwoch, als die NIO-Aktie auf 35,52 Euro zurückgefallen war, verabschiedete sie sich letztlich bei 39,68 Euro am Frankfurter Parkett ins Wochenende – und damit knapp sechs Prozent über dem Schlusskurs vom ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



