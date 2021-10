NIO-Aktie: Das lässt Tesla alt aussehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von NIO hat am Mittwochvormittag ein wenig Fahrt rausgenommen: Nachdem die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers in den Tagen zuvor ordentlich angezogen hatten, gab es am Handelsplatz Frankfurt einen kleinen Rücksetzer von einem Prozent auf 34,50 Euro. Damit allerdings hat die NIO-Aktie binnen Wochenfrist noch immer rund zwölf Prozent zulegegt. Und es ist gar keine Frage, dass das Start-up operativ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



