NIO-Aktie: Das kommt überraschend!

Die Börsenwoche ist beinahe zu Ende, und es war definitiv nicht die Woche für NIO. Am Montag in Frankfurt noch mit 36,82 Euro bewertet, notieren die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers am Freitagmittag nur noch bei 32,28 Euro. Dass die NIO-Aktie damit im Wochenverlauf mehr als zwölf Prozent abgegeben hat, kommt einigermaßen überraschend. Denn am Mittwoch vermeldete der aufstrebende Elektroauto-Hersteller laut Medienberichten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



