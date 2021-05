NIO-Aktie: Das kam nicht gänzlich überraschend!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie von NIO kam am Dienstag, nun ja, ziemlich unter die Räder. Um mehr als sieben Prozent verloren die Papiere des chinesischen Elektroautobauers in Frankfurt bis nach dem Mittag und notierten bei gerade noch knapp 27 Euro. Innerhalb von nur einer Woche hat die NIO-Aktie somit gut 20 Prozent ihres Werts eingebüßt. Und das, obwohl der Tesla-Herausforderer in der Vorwoche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung