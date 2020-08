NIO Aktie: Das kam ihnen jetzt sehr gelegen!

Der Aktie von NIO ist in der zurückliegenden Woche Spektakuläres gelungen: Zwischen Montag und Mittwoch sprangen die Aktien des chinesischen Elektroautobauers am Handelsplatz Frankfurt von 12,25 Euro auf ein neues Allzeithoch bei 17,45 Euro – ein sagenhaftes Plus von mehr als 40 Prozent in lediglich zwei Handelstagen. Bis zum Wochenende allerdings konnte die NIO-Aktie diese Bewertung nicht halten. Rund 16 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



