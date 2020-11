NIO Aktie: Das ist ein unglaubliches Ziel!

Die Aktie von NIO war hervorragend in die neue Börsenwoche gestartet: Nach einem Schlusskurs von 34,80 Euro noch am Freitag in Frankfurt, standen am Montag zum Börsenschluss 37,50 Euro auf dem Kurszettel des chinesischen Tesla-Herausforderers. Dazwischen erreichten die NIO-Aktie, wie könnte es anders sein, bei einem Kurs von 38,20 Euro einmal mehr ein neues Allzeithoch. Wenngleich die Papiere am Dienstag vorbörslich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung