NIO-Aktie: Das ist nun die Konsequenz!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie von NIO ist mit einem herben Abschlag in den Montagshandel gestartet: Um fast acht Prozent sackten die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers in Frankfurt auf zeitweilig nur noch 17,61 Euro, bevor sie sich wieder etwas fingen. Doch noch immer liegt die NIO-Aktie im Wochenvergleich mit fast zehn Prozent im Minus. Der Krieg in der Ukraine hat zweifellos auch hier seinen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung