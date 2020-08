NIO Aktie: Das ist mal eine echte Ansage!

Vor genau einer Woche machte die Aktie von NIO einen ordentlichen Sprung: Vom Freitagsschlusskurs bei 10,15 Euro ging es am vergangenen Montag auf bis zu 11,60 Euro nach oben. Das war ein Plus von 14 Prozent innerhalb eines Handelstages. Am Dienstag erreichte die NIO-Aktie dann sogar 12,35 Euro. Die Euphorie war eine Reaktion auf die veröffentlichen Absatzzahlen des chinesischen Elektroautobauers aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung