NIO-Aktie: Auch das ist Teil der Wahrheit!

Die Aktie von NIO ist mit einem Abschlag von fast zwei Prozent in die neue Börsenwoche gestartet. Zum Handelsschluss in Frankfurt standen bei den Papieren des chinesischen Tesla-Herausforderers am Montag 41,88 Euro auf dem Kurszettel. Zur Erinnerung: Im Laufe des vergangenen Donnerstags wurde die NIO-Aktie noch bei 46,70 Euro gehandelt, sie hat seitdem also rund zehn Prozent an Wert eingebüßt. An ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



