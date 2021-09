NIO-Aktie: Das ist Geschichte!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Am 7. September sah es noch recht gut aus für NIO an der Börse. Damals überwanden die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers kurzzeitig wieder die Marke von 35 Euro. Das ist längst Geschichte. Nach einer erneut schwachen Woche an der Börse schloss die NIO-Aktie am Freitag bei nur noch knapp über 30 Euro. Dies bedeutet ein Minus von rund 15 Prozent binnen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



