NIO-Aktie: Schützenhilfe aus den USA!

Was für ein Start für die Aktie von NIO in die neue Börsenwoche: Von einem Kurs von 37,62 Euro am Freitag zum Handelsschluss in Frankfurt, schraubten sich die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers am Montag auf 40,60 Euro – ein Plus von acht Prozent. Auch den Dienstag begann die NIO-Aktie deutlich im Plus, notierte in Frankfurt zwischenzeitlich bei 41,88 Euro. Was treibt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



